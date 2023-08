O Ministério da Educação vai permitir às escolas efetuar correções na plataforma Mega entre esta quarta e sexta-feira. Em causa estão escolas que recusaram entregar vouchers para manuais gratuitos do 3.º e 4.º ano, por considerarem que os livros entregues não tinham condições de reutilização.“A situação vai regularizar-se e todos terão manuais gratuitos exceto casos residuais em que os livros estejam rasgados ou riscados”, afirmou Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores, defendendo que no 3.º e 4.º ano deve acabar a reutilização como já sucede no 1.º e no 2.º ano.