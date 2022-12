Tomás vai à China para tratar leucemia porque em Israel tratamentos já não fazem efeito

já não funcionam no nosso Tomás e sob a orientação da equipa médica de Israel encontrou-se uma alternativa mais eficaz", começam por dizer.

Estamos confiantes que vai correr tudo bem com o tratamento em Pequim para depois o Tomás se encontrar em Telavive, Israel, com a mana Mariana e avançar para o transplante", pode ler-se na publicação.











leucemia mieloide aguda há um ano e meio.









View this post on Instagram A post shared by Batazu (@batazu_family)

Tomás Lamas, a criança que sofre de leucemia, e cuja família fez um apelo nas redes sociais para angariar 350 mil euros para realizar o tratamento do filho em Isarael vai partir agora para Pequim, na China, após os médicos terem garantido que em Israel os tratamentos já não estão a fazer efeito.A família Batazu, como é conhecida no Instagram, recorreu às redes socias onde dá conta que o tratamento aplicado em Israel "A história de Tomás comoveu o país e em quatro dias c onseguiram angariar 350 mil euros para a realização de tratamentos em Telaviv, em Israel. O menino de 11 anos foi diagnosticado com