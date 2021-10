Trabalhadores da CP e da IP em greve provocam fortes perturbações na circulação

Os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem esta sexta-feira um dia de greve, reivindicando aumentos salariais e um reforço das contratações.

A ausência de respostas da tutela esteve na origem da marcação desta greve, prevendo a CP avisar que poderão ocorrer "fortes perturbações" na circulação de comboios a nível nacional.

Na informação disponível no seu site (www.cp.pt) a empresa refere que o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos que implicam a realização de cerca de 25% do total da oferta de comboios, sendo de admitir que os efeitos da greve poderão estender-se às primeiras horas da manhã de sábado, dia 09 de outubro.



Ao CM, uma passageira da estação de Sete Rios, em Lisboa, disse que entre as 06h30 e as 08h00 não tinha passado nenhum comboio.