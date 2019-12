Transexual que participou nos Ídolos passa Natal sem tecto: "O preconceito pôs-me na rua"

Estes dias têm sido um inferno, não sei mais o que fazer." Alexa Devni, a transexual que ficou conhecida depois de ter sido ridicularizada no programa ‘Ídolos’, em 2015, enfrenta uma outra contrariedade - passou o Natal na rua.A mulher que viveu até aos 18 anos no corpo de um homem conseguiu mudar de género e encontrar um companheiro, mas perdeu o emprego a 15 de dezembro e, sem dinheiro para pagar o quarto onde vivia com o namorado, foi despejada."Fui despedida por ser transexual. O preconceito pôs-me na rua", disse aoa jovem de 22 anos, que tem vivido nas ruas do Porto e Vila Nova de Gaia. O namorado de Alexa, Ricardo Santos, tem sido o grande apoio da jovem, mas confessa que têm vivido momentos muito complicados. "Os dias têm sido péssimos. Estamos fartos de ir à Segurança Social, mas apenas nos ajudaram com 60 euros, o que não dá para nada", desabafou, confessando que durante o dia tem estado a arrumar carros para, pelo menos, conseguir comprar alguma coisa para comer."Hoje consegui cinco euros, mas isso não dá para nada", explicou o homem que deixou Lisboa por amor a Alexa. Com o futuro incerto, a transexual só quer um lugar para viver. "Apelo aos portugueses que me ajudem a arranjar casa e comida. Quero ter uma vida normal", revelou a transexual.Alexa está em tribunal com a produtora Fremantle e a SIC por causa de ter sido ridicularizada no programa ‘Ídolos’ há quatro anos. Pede uma indemnização de 100 mil euros.