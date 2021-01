Três doentes Covid-19 transferidos de Lisboa para o Funchal

Um avião C130 da Força Aérea vai transferir, na tarde desta sexta-feira, pelo menos três doentes Covid-19 de Lisboa para o Funchal, onde serão internados, como forma de libertar vagas em unidades de saúde da Grande Lisboa, apurou o CM.



Os três doentes estão internados em Cuidados Intensivos, dois no Hospital Beatriz Ângelo e um no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, e serão transferidos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A evacuação aeromédica foi confirmada ao CM por fontes militares, adiantando que os pormenores estão a ser ultimados. Os militares usarão equipamentos de proteção individual e os doentes serão acompanhados por pessoal de saúde da Força Aérea e do INEM.





Os doentes chegarão em ambulâncias ao Aeródromo de Manobra 1, em Figo Maduro (Aeroporto de Lisboa), onde serão embarcados no C130. No Funchal, terão à espera equipas médicas.