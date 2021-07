O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé manteve a providência cautelar imposta sobre o projeto previsto para as Alagoas Brancas, que impede que se iniciem quaisquer trabalhos de urbanização nesta zona húmida do concelho de Lagoa, no Algarve.





CM apurou, o tribunal aceitou uma providência cautelar, a 21 de maio, determinando que a Câmara de Lagoa - entidade licenciadora do projeto de loteamento - teria de enviar o estudo da associação Almargem sobre zonas húmidas do Algarve – onde se incluem as Alagoas – à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) do Algarve, o que a autarquia fez dia 26. A 1 de junho, a CCDR pediu à Câmara de Lagoa “elementos que lhe permitissem fazer a avaliação sobre se o projeto de loteamento das Alagoas estaria sujeito a um processo de avaliação de impacto ambiental”, referiu a Almargem, adiantando que a autarquia “nada disse até 30 de junho”, depois de expirado o prazo dado pelo tribunal. O município algarvio pediu depois “a caducidade da providência cautelar”, o que não foi aceite pelo tribunal.



O autarca, Luís Encarnação, disse este domingo ao CM que a autarquia irá “aceitar a decisão”, caso o tribunal entenda “que deve ser feito um estudo de impacto ambiental”, o que será “dado conhecimento ao promotor do projeto”.