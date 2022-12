Tripulantes da TAP querem "reaver condições de trabalho" e vão lançar pré-aviso de greve

O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse esta quinta-feira que os tripulantes de cabine querem "reaver condições de trabalho" indicando que irão lançar em breve um pré-aviso de greve.

Em declarações à Lusa, Ricardo Penarroias adiantou que a proposta da TAP, esta quinta-feira chumbada pela assembleia-geral (AG) do sindicato, "foi considerada insuficiente para os associados e, como tal, neste momento a direção está em condições e mandatada para avançar com um pré-aviso de greve".

"A empresa conhece as nossas reivindicações, sabe as nossas exigências e cabe-lhe apresentar uma proposta positiva e demonstrar de uma forma positiva e qualitativa que quer evitar uma greve", indicou, recordando que "esta AG tinha exatamente o objetivo de evitar uma greve através da proposta por parte da empresa", sendo que a direção do sindicato fica assim mandatada para avançar com um pré-aviso de greve para cinco dias até 31 de janeiro.