Trovoada destrói cruzeiro de Santuário em Miranda do Douro. Veja as imagens

Este domingo ao final da tarde, um raio destruiu por completo o cruzeiro do Santuário de Nossa Senhora do Naso, na localidade de Póvoa, no concelho de Miranda do Douro, durante uma trovoada que se abateu sobre a região.



A informação foi avançada nas redes sociais da Comissão de Festas 2019-2021, acompanhada por fotografias que ilustravam a destruição:"Assim ficou o cruzeiro do Naso ao ser atingido por um raio no final desta tarde", é a legenda publicada este domingo.





Ainda no domingo, também o município mirandês partilhou a informação, também através das redes sociais oficiais, e lamentou o sucedido:"Nada faria prever este desastre natural, que todos lamentamos profundamente", lê-se na publicação, também acompanhada por fotografias do antes e depois. Há apenas danos materiais a registar. Ninguém ficou ferido.Já este segunda-feira, a Comissão de Festas partilhou novas imagens:"Depois da tempestade dizem que vem a bonança. Acreditar nisso é importante para que tenhamos força e nos mantenhamos resilientes (...)", partilhou com os internautas.A romaria à Nossa Senhora do Naso acontece anualmente em setembro.