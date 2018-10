Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Túnel do Marão condicionado nas noites da próxima semana para manutenção

Trabalhos de manutenção dos equipamentos de segurança vão ser realizados.

Por Lusa | 10:59

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou esta sexta-feira a realização, na próxima semana, de trabalhos de manutenção dos equipamentos de segurança ativa instalados no Túnel do Marão, que vão provocar condicionamentos no trânsito durante a noite.



Segundo a IP, os trabalhos no túnel rodoviário, inserido na Autoestrada 4 (A4), entre Amarante e Vila Real, vão decorrer a partir de segunda-feira e até ao dia 26, de forma faseada e em período noturno.



De acordo com a concessionária da infraestrutura, os constrangimentos no sentido Amarante -- Vila Real sentir-se-ão entre as 21h00 de segunda-feira e as 06:00 de terça-feira, com a supressão da via direita na galeria sul do Túnel do Marão.



Entre as 21h00 de terça-feira e as 06h00 de quarta-feira, verificar-se-á a supressão da totalidade da faixa de rodagem da A4, entre o nó de Padornelo e o nó da Campeã.



A circulação será garantida através do Itinerário Principal 4 (IP4), entre o nó de Padornelo e o nó da Campeã.



Neste período, no sentido inverso, Vila Real -- Porto, a circulação far-se-á através do túnel sem qualquer condicionamento.



Depois, no sentido Vila Real -- Amarante, será suprimida a via direita na galeria norte do Túnel do Marão entre as 21:00 de quarta-feira e 06:00 de quinta-feira.



Entre as 21h00 de quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira, dia 26 de outubro, verificar-se-á uma supressão da totalidade da faixa de rodagem da A4, entre os nós da Campeã e de Padornelo.



A circulação no sentido Vila Real - Amarante será garantida através do IP4, entre o nó da Campeã e o nó de Padornelo e, no sentido inverso, Porto - Vila Real, a circulação far-se-á através do túnel sem condicionamentos.



A IP referiu que os "trabalhos e respetivos condicionamentos de trânsito estarão devidamente sinalizados no local" e agradeceu a "compreensão dos automobilistas" para os eventuais transtornos que este condicionamento possa provocar.