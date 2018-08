Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motor de carro arde na entrada do túnel do Marão

No interior do veículo seguiam três pessoas.

14:41

Um veículo ligeiro onde seguiam três pessoas começou a arder à entrada do túnel do Marão, no sentido Amarante - Vila Real, esta manhã de sexta-feira.



Segundo que o CM conseguiu apurar junto do CDOS do Porto, o alerta foi dado por volta das 10h53. Não houve registo de feridos.



Os Bombeiros de Amarante confirmaram o incidente, avançando ao CM que os únicos danos registados aconteceram no motor do veículo ligeiro. Quando viram o fumo, os três passageiros pararam de imediato a marcha, encostando o veículo na berma da estrada, antes de entrarem no túnel.



No local estiveram os Bombeiros de Amarante, a brigada de trãnsito e as estradas de Portugal.