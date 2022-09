O ‘turismo de nascimento’ tem trazido a Portugal (e à Europa) cada vez mais casais de países com sistemas de saúde mais débeis para terem os filhos. Ao CM, fontes clínicas referem que “há casais, oriundos de países asiáticos como a Índia, Paquistão ou Bangladesh [os três da região do Industão] que, quando falta um mês para o fim da gravidez, vêm para Portugal, pois os serviços de saúde são melhores do que nos países de origem”.









