O presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, revelou esta terça-feira que denuncia desde 2011 a existência em Portugal de associações ligadas ao regime de Vladimir Putin.



Durante uma audição no Parlamento sobre o acolhimento de refugiados ucranianos em Portugal, o dirigente associativo disse ter pensado que “ia ser difícil dentro do Alto Comissariado [para as Migrações] alterar esta situação”, pelo que recorreu “aos serviços de informação da República Portuguesa”.









