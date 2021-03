Um ano depois do primeiro caso de Covid-19, Açores querem acelerar vacinação

Os Açores assinalam esta segunda-feira um ano do primeiro caso de covid-19 no arquipélago, numa altura em que o Governo Regional equaciona recorrer aos Estados Unidos para acelerar o processo de vacinação na região.

Em declarações à Lusa, o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, considerou que o "principal desafio que existe, para além do controlo permanente e diário da pandemia da covid-19, é a vacinação".

Nesse sentido, frisou que o Governo Regional "pretende que este processo decorra com mais celeridade, que cheguem aos Açores mais vacinas e se consiga cumprir o plano de vacinação".

O governante recordou que o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, pediu na semana passada à comissária da Saúde e Segurança dos Alimentos, Stella Kyriakides, uma "intervenção direta" junto da Comissão Europeia na disponibilização de vacinas em número que permitam a imunização dos açorianos.

O pedido do presidente do executivo açoriano é "no sentido de que o regime das ultraperiferias seja utilizado para fazer chegar aos Açores, como região ultraperiférica que é (...), um tratamento adequado a essa diferença, no sentido de chegaram mais vacinas aos Açores o mais depressa possível", especificou.

Segundo Clélio Meneses, o objetivo é, "não retirando vacinas ao território nacional, que estas consigam chegar aos Açores diretamente no âmbito do regime de ultraperiferia".

O secretário regional apontou que "já foi adiantado, através do vice-presidente do Governo Regional, que tem a tutela do Acordo Bilateral e de Cooperação, a possibilidade de, recorrendo àquilo que é a reação especial entre Portugal e os Estados Unidos, decorrendo sobretudo da existência da Base das Lajes, haja essa alternativa".

"O que pretendemos é alcançar o maior número de vacinas para os açorianos para que a situação se estabilize no mais curto espaço de tempo possível", afirmou.

Nos Açores, cerca de 10.800 pessoas já levaram as duas doses da vacina e 18.600 a primeira, esperando-se que, "até final de abril, e com a chegada de mais vacinadas, se for cumprido o que está previsto, se consiga cumprir com a primeira fase da vacinação", disse o governante.

O primeiro caso da covid-19 nos Açores, em 15 de março de 2020, foi uma mulher de 29 anos, residente na ilha Terceira, com história de passagem recente por Amesterdão, na Holanda, e Felgueiras, no distrito do Porto.

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, quatro novos doentes com covid-19, resultantes de 593 análises efetuadas, tendo a região atualmente 100 casos positivos ativos, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

O arquipélago conta atualmente com 100 casos positivos ativos, dos quais 96 em São Miguel, dois na Terceira e dois no Pico.

Até hoje já foram diagnosticados na região 4.004 casos, 3.768 recuperações e 29 óbitos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.654.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.684 pessoas dos 814.257 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.