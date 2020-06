Uma ceifeira na Comporta: a mais recente obra de Vhils é uma homenagem aos agricultores

Vhils acaba que deixar mais uma 'marca' no mundo da arte e, mais uma vez, em Portugal.Trata-se do retrato de uma ceifeira de arroz, esculpido numa parede na Quinta da Comporta.Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, partilhou um vídeo na rede social Instagram onde explica o simbolismo da obra de arte."Um dos símbolos das gerações que ajudaram a moldar esta paisagem fértil ao longo dos séculos, ajudando a preservar a sua memória e importância para o futuro", pode ler-se na legenda que acompanha o vídeo que conta já com mais de 31.600 mil visualizações.