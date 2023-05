Universidade de Coimbra despede responsável de Centro de Estudos Russo por campanha pró-Putin

Olga Filipova e Viacheslav Medviedev, de ter feito propaganda a favor da invasão da Ucrânia.À Renascença, o reitor afirmou que a contratação de Vladimir foi feita sem o seu conhecimento e que, após as denúncias, deu indicações para que fosse feita a rescisão do contrato. "O contrato nesta hora deve estar rescindido", afirmou.A demissão acontece depois dos ativistas terem escrito um artigo de opinião no jornal Observador, onde acusavam a Universidade de Coimbra de ser "um espaço para transmitir a propaganda imperial russa e a cultura que criou a Rússia moderna."