Universidade Nova em Carcavelos lidera ensino de Gestão

Melhores escolas de negócios da Europa em 2019

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) reconquistou este ano a posição de melhor escola de Gestão em Portugal.Menos de um ano e meio após ter inaugurado o novo campus de Carcavelos (Cascais), a ex- Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa recuperou a liderança entre as instituições portuguesas, destronando a Católica Lisbon School of Business & Economics, consolidando posição como a única universidade do País no Top 30 do Financial Times (FT). Portugal tem quatro escolas entre as 95 melhores da Europa - uma é privada, três são públicas."Na origem deste resultado está a aposta da escola no crescimento, inovação e internacionalização nos mestrados e na formação de executivos. O caminho que escolhemos continua assim a dar resultados e vamos acelerar nesse sentido. Estamos conscientes do caminho a percorrer para atingir os nossos objetivos, mas acreditamos que a mudança para o novo campus, em Carcavelos, permite esperar ainda mais nos próximos anos ", indica Daniel Traça, diretor da Nova SBE, a única instituição portuguesa que não cai no ranking do FT.Na 30ª posição, a universidade mantém o resultado do ano passado. Duas posições após o primeiro registo português, a privada Católica Lisbon School of Business & Economics passa agora a ocupar o 32º posto, menos quatro em relação a 2018.Depois é preciso recuar à segunda metade da tabela para completar o pódio nacional. Na 66ª posição o ISCTE Business School, em Lisboa, é seguido pela Porto Business School, no 67º lugar da tabela do FT, invertendo o resultado do ano passado quando, taco a taco, as duas instituições de ensino público ocupavam 63º e 62º lugares, respetivamente. O ranking do FT é liderado pela francesa HEC Paris, que sobe ao 1º lugar por troca direta com a britânica London Business School."Estes rankings confirmam a excelência e a qualidade do ensino e investigação da nossa Escola, que funciona como rampa de lançamento para um excecional futuro profissional dos nossos alunos. Prova disso é a confiança do mercado de trabalho nos nossos graduados, que se manifesta em valores de empregabilidade ímpares de 96%", considera Filipe Santos, diretor da Católica Lisbon School of Business & Economics, face à tabela do Financial Times.Portugal é o sétimo país europeu com mais escolas de negócios representadas no ranking do Financial Times (FT). Tem o mesmo número de presenças (4) que Irlanda, Suíça e Itália. O Reino Unido é o país com mais instituições na lista do FT : são 21 universidades.O ISCTE destaca-se no ranking do Financial Times (FT) no indicador "Progressão no Salário" dos alunos de mestrado em Gestão. Três anos depois da graduação, já no mercado de trabalho, os ex-alunos do ISCTE registam uma evolução salarial de 77%. O ISCTE está na 7ª posição a nível europeu.Na categoria MBA Executivos a Porto Business School subiu três posições, ocupando o 55º lugar. Na Formação Executiva estão em 35º.A tabela publicada pelo FT contempla 14 indicadores que avaliam a qualidade das escolas em cinco principais categorias: MBA globais, MBA Executivos, Formação Executiva, Mestrados em Gestão e Faculdade.