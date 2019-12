Urgência do Hospital do Litoral Alentejano sem atendimento a crianças até 5.ªfeira

As urgências do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, vão estar sem atendimento a crianças, entre as 20h00 desta terça-feira e as 08h00 de quinta-feira, devido à falta de médicos.

Luís Matias, presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, confirmou que "nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro, as urgências do HLA não terão capacidade para o atendimento a crianças".

"O constrangimento verifica-se apenas no Hospital do Litoral Alentejano para o atendimento de crianças, devido à falta de disponibilidade dos médicos, a maioria prestadores de serviço e alguns estrangeiros, que viajaram para os seus países, e os que ficaram são insuficientes e garantem apenas o serviço de urgência", explicou Luís Matias.

Alem do hospital, no litoral alentejano, estarão a funcionar também as urgências básicas de Alcácer do Sal e de Odemira, que farão o atendimento a todos os utentes.

O Hospital do Litoral Alentejano recebe diariamente entre 15 a 20 crianças que são tratadas num local próprio, separados dos adultos, mas por médicos de clínica geral já que o hospital não consegue contratar pediatras para garantir o serviço.

Em caso de necessidade, durante este período, as crianças são transportadas para os hospitais mais próximos, em Setúbal, Beja ou Évora.

O Hospital do Litoral Alentejano serve uma população de 100 mil habitantes, residente nos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira.