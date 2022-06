Urgências de ginecologia e obstetrícia condicionadas durante a noite no Amadora-Sintra

O Hospital Amadora-Sintra pediu para as utentes de ginecologia e obstetrícia em ambulância serem reencaminhadas para outros hospitais de Lisboa entre as 20h00 de hoje e as 08h00 de quinta-feira, mantendo as urgências abertas para quem se dirija à unidade.

Fonte do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) confirmou à Lusa que foi solicitado ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU/INEM) o reencaminhamento, entre as 20h00 de hoje e as 08h00 de quinta-feira, de utentes de ginecologia e obstetrícia para outros hospitais da região de Lisboa, "assegurando a resposta em rede dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde".

No entanto, o hospital "permanecerá em funcionamento, assegurando os cuidados necessários a doentes urgentes/emergentes que compareçam na unidade hospitalar" pelos seus próprios meios, acrescentou a mesma fonte.