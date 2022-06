Urgências de Ginecologia/Obstetrícia do São Francisco Xavier e do Barreiro-Montijo fecham hoje às 20h00

As urgência de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais São Francisco Xavier e do Barreiro-Montijo vão estar encerradas entre as 20h00 desta segunda-feira e as 08h00 de terça-feira, segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

As grávidas devem dirigir-se ou ser encaminhadas para o Hospital de Setúbal, Hospital Garcia de Orta, em Almada, Hospital Santa Maria, em Lisboa, Maternidade Alfredo da Costa e para o Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, informa a ARSLVT em comunicado.

Recorda ainda que, até ao final do dia desta segunda-feira, "haverá períodos em que alguns hospitais estarão a funcionar com limitações, ou seja, a desviar a sua urgência externa de Obstetrícia/Ginecologia para outras unidades da Região, que assegurarão a resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde]".