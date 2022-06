Maternidades da região de Lisboa estão todas a funcionar à exceção de Loures

As maternidades da região de Lisboa realizaram 75 partos no sábado, anunciou a Administração Regional de Saúde, adiantando que, à exceção das urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, todas as outras estão a funcionar.

As utentes do Hospital Beatriz Ângelo, cujas urgências de Ginecologia e Obstetrícia estão encerradas até às 08:00 de segunda-feira, devem dirigir-se ou serem encaminhadas para outras unidades da rede, nomeadamente para o Hospital Santa Maria e para a Maternidade Alfredo da Costa, ambos em Lisboa, adianta a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) em comunicado.

"As restantes maternidades da região estão a funcionar, podendo existir constrangimentos pontuais que serão supridos por outras unidades da região, que assegurarão a resposta do SNS", salienta.