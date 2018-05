Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uso correto de protetor evita escaldões

Cremes têm de ser aplicados em todas as zonas do corpo expostas à luz solar, como as pernas, o rosto e as orelhas.

Por Francisca Genésio, Vânia Nunes e Luís Duarte Sousa | 08:32

A luz solar promove a produção de vitamina D, uma substância essencial para a manutenção da saúde óssea, mas também do bem-estar físico e mental.



Com a chegada do verão, estação em que os raios ultravioleta são geralmente mais intensos, os especialistas alertam para alguns cuidados que a população deve ter na hora de se expor ao sol, de forma a evitar problemas como o envelhecimento precoce e o cancro da pele.



"Os portugueses devem aplicar protetor solar em zonas como as pernas, a face, o dorso e as orelhas, porque são zonas de grande exposição solar", disse ao CM César Martins, dermatologista do hospital de Santarém, sublinhando a importância da escolha de um protetor solar adequado.



Para isso, deve ser considerado que existem dois tipos de loções: as químicas e as físicas. "Os protetores físicos agem como uma barreira que ‘pinta’ a pele, como se fosse uma parede. Ou seja, quando a radiação ultravioleta [UV] entra na pele, ela é refletida", explicou o dermatologista, acrescentando que estes produtos "são extremamente eficazes, mas desconfortáveis, porque as pessoas ficam brancas".



Por outro lado, os protetores químicos absorvem os raios UV. De acordo com o médico, esta opção pode ser mais confortável, mas garante uma eficácia menor quando comparado a outros. Quanto à escolha do índice, a atenção deve focar-se em alguns pontos: peles mais claras e sensíveis devem optar por um fator de proteção maior.



"Quando o protetor é corretamente colocado, um índice de 30 chega", refere o médico, alertando que para evitar escaldões é necessário colocar o produto "de forma generosa", não o espalhando demasiado, caso contrário, "fica-se com um índice de 10, embora o fator do protetor seja de 30".



A loção deve ser aplicada meia hora antes da exposição solar e reaplicada a cada duas horas. Segundo o médico, deve evitar apanhar sol entre as 10h00 e as 16h00 e "consultar os índices dos raios UV na página da internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera".



Transpiração obriga a reaplicar proteção

É necessário reaplicar o protetor após praticar atividade física, pois a transpiração elimina o produto, bem como os banhos no mar ou na piscina.



Loções solares evitam rugas

Os raios solares deixam a pele mais seca, desidratada e, muitas vezes, a descamar ou até com manchas. Para evitar estes danos, é necessário ter os cuidados corretos durante a exposição ao sol e fazer uma boa hidratação.



De acordo com o dermatologista César Martins, a limpeza do rosto, à noite, deve ser realizada normalmente com água, pondo de parte "o mito de que é sempre necessário utilizar um tónico ou uma loção de limpeza na pele". Caso queira retirar todas as impurezas da pele, através de uma esfoliação, por exemplo, evite sair à rua com a pele vermelha porque esta "pode pigmentar e acabar por ficar castanha, dando origem a manchas".



Se tiver de sair à rua, coloque uma loção solar no rosto e na restante pele exposta, mesmo que não pretenda estar ao sol. "A melhor coisa que se pode fazer para evitar as rugas na pele é usar sempre protetor solar", aconselha o médico dermatologista. Evite tomar banhos muito demorados e com água muito quente, opte por duches curtos e hidrate bem a pele, com recurso a cremes e não a óleos.



Beber água é outra forma de hidratar a pele.



"Esfoliação com açúcar"

Débora Picoito não descura os cuidados com a pele, independentemente da altura do ano. A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ dá especial atenção ao rosto, mas também não poupa na hidratação do corpo.



"A exposição ao sol faz-me ficar com a pele bastante seca e eu não gosto dessa sensação." Por isso, durante as idas à praia, e apesar de ter um tom de pele moreno, usa bastante protetor. "No início do verão uso protetor solar fator 50. Depois, quando já ganhei um bronze, passo a usar protetor 30 apenas." Após a exposição solar, aplica sempre creme hidratante. A par destes cuidados, durante a época quente tem uma alimentação mais cuidada, à base de "saladas, sumos frescos e muitas frutas".



Nas restantes estações do ano, não esquece os cuidados com o sol e usa base na cara com um grau elevado de proteção solar. E tem alguns truques caseiros. "Antes de me maquilhar faço um esfoliante natural em casa com sabão e açúcar", conta.



Jovem dá dicas de beleza às seguidoras

A jovem do Algarve assume que as fãs lhe costumam pedir conselhos de beleza. "Digo para fazerem esfoliação uma vez por semana e para nunca dormirem com maquilhagem. Ao sexo masculino, aconselho a colocar um creme diário."



PORMENORES

Chapéu e óculos escuros

A Direção-Geral da Saúde aconselha a que todos usem óculos escuros e um chapéu na praia para garantir uma maior proteção. As crianças devem usar chapéu e uma camisola escura.



Ação dos bronzeadores

Os bronzeadores são produtos que aceleram a produção da melanina em qualquer tipo de exposição solar, acelerando assim o efeito de pele morena.



12 mil cancros por ano

A incidência dos vários tipos de cancro da pele tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Portugal tem 12 mil casos por ano.