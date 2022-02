Uso prolongado de paracetamol aumenta risco de ataque cardíaco e derrame

tomaram 1g de paracetamol quatro vezes por dia durante duas semanas - uma dose comum para pacientes com dor crónica - e depois pílulas simuladas, ou placebo, por mais duas semanas.









Leia também Estudo mostra como a hipertensão acelera o desenvolvimento da aterosclerose "um dos fatores de risco mais importantes para ataques cardíacos e derrames", disse ao jornal The Guardian o farmacologista clínico de Edimburgo, James Dear.

As pessoas hipertensas que tomam paracetamol sob prescrição podem estar a aumentar o risco de ataque cardíaco e derrame, de acordo com um estudo realizado pelos investigadores da Universidade de Edimburgo.O uso do analgésico a curto prazo para dores de cabeça e febres é seguro, mas a pesquisa refere que a toma do medicamento por muitos meses deve ser pensada em termos de riscos e beneficios para os pacientes.O estudo acompanhou 110 voluntários, dois terços dos quais medicados para a pressão alta ou hipertensão. Os voluntáriosOs resultados demonstraram que o uso do analgésico aumentou a pressão arterial,Nas conclusões do estudo é aconselhado aos médicos que prescrevam a dose mais baixa possível de paracetamol aos pacientes com dor crónica e a ficarem atentos aos que tenham pressão alta ou risco de doença cardíaca.