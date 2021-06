Quadro clínico prevê risco de demência na doença de Parkinson

Cientistas descobriram que insónia e disfunção autonómica como variações na hipertensão arterial, frequência cardíaca, ou sintomas ortostáticos em doentes com Parkinson estão associadas ao desenvolvimento de demência. O mesmo acontece com o medicamento dopaminérgico usado no tratamento desta doença neurodegenerativa "levodopa", mostrou que doses altas estão associadas a um início mais precoce de demência.

O estudo publicado na revista científica American Journal of Alzheimer´s Disease & Other Dementias, tinha como objetivo identificar características preditivas do início precoce de demência na doença de Parkinson.

As autoras do estudo, Anamaria Jurcau e Vharoon Sharma Nunkoo, avaliaram 89 pacientes - 59,6% pertenciam ao sexo masculino e 40,4% ao feminino - diagnosticados com a doença e com uma média de idades de 69 anos, durante três anos. Os utentes realizaram consultas de acompanhamento frequentes na área da neurologia para avaliar o estado de saúde mental.

Inicialmente, mais de metade dos doentes (53,9%) apresentaram queixas em relação ao padrão de sono e 36% apresentaram traços clínicos depressivos significativos.

No fim do acompanhamento, a taxa de pacientes com insónia subiu para 65% (57 utentes), a depressão considerada moderada a grave afetou um total de 47 pacientes e 39 (43,8%) desenvolveram demência durante o período de acompanhamento.

Estes utentes com a doença neurodegenerativa e que desenvolveram demência no acompanhamento eram mais velhos, tinham um quadro clínico mais grave e duradouro da doença de Parkinson e graves distúrbios psicológicos.

Também a relação entre distúrbios do sono e a doença é forte. O estudo estimou que um paciente que apresente o transtorno de sono REM (movimento rápido dos olhos) tem 50% de probabilidade de desenvolver síndrome de Parkinson dentro de cinco anos.

Insónia e distúrbios respiratórios

Noutro estudo paralelo, ficou provado que a insónia e distúrbios respiratórios do sono estão associados à doença de Alzheimer e todas as causas de demência. Isto é particularmente importante pois o sono é necessário para processar a memória. Como é descrito na investigação, "afeta a memória emocional com preferência pela preservação de emoções negativas em comparação com memórias positivas e neutras".

A insónia é particularmente recorrente em idosos. Os dados do estudo declaram que "mais de 50% dos adultos com mais de 65 anos têm pelo menos um problema crónico relacionado com o sono". Isto acontece porque com a idade avançada surge um declínio nos ritmos de melatonina e cortisol que contribuem para padrões de atividade cerebral durante a noite e para mudanças nos ritmos circadianos.

Este estudo revoluciona a forma de prevenção e tratamento da doença e permite identificar os primeiros sinais de deficiência cognitiva para iniciar intervenções terapêuticas.

A doença de Parkinson é uma patologia que causa o declínio da função neurológica devido à quebra de células que produzem dopamina, substância que controla a atividade muscular do cérebro.

Ainda não são conhecidas as causas que propiciam o surgimento da doença e não existe cura até ao momento, mas os fatores de risco consensuais na comunidade científica são a hereditariedade e o envelhecimento.

Os possíveis sintomas para estar alerta são tremores, rigidez muscular, alteração da fala, lentidão dos movimentos e instabilidade postural, entre outros.

Pelo menos um terço das pessoas que desenvolvem esta doença são também diagnosticadas com demência. Isto costuma ocorrer numa fase mais avançada da doença ou em pessoas que desenvolvem a patologia mais tardiamente.

Em Portugal, de acordo com os últimos dados disponíveis, do ano de 2017, entre 18 e 20 mil pessoas sofrem da doença.