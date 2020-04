Utentes de lar em Ílhavo onde morreu utente infetada com coronavírus começaram a fazer testes

Os utentes do lar São José, em Ílhavo, onde morreu uma idosa infetada com o novo coronavírus, já começaram a fazer o teste à covid-19, devendo o processo ficar concluído esta quinta-feira, informou fonte da instituição.

"Ontem [quarta-feira] ao fim da tarde foram rastreados os nossos primeiros 20 utentes (...). O plano passa por no dia de hoje rastrear a totalidade dos nossos utentes e tudo indica que sexta-feira iniciaremos o rastreio nos nossos colaboradores", disse o diretor do lar, Luís Oliveira, numa nota publicada na página do Facebook da instituição.

O responsável agradece à médica do lar que em estreita colaboração com o Centro Hospital do Baixo Vouga tornou possível a realização deste rastreio.

Na mesma nota, Luís Loureiro refere que os dois utentes que foram transportados para o Hospital de Aveiro, na terça e na quarta-feira, foram diagnosticados com covid-19.

"Os dois utentes encontram-se internados no Centro Hospitalar do Baixo Vouga e estão estáveis", adiantou o diretor do lar.

Neste momento, permanecem no lar 54 utentes, a maioria dos quais com idades acima dos 80 anos. Destes, 11 estão em isolamento, como medida de prevenção.

Na quarta-feira, o presidente da Câmara de Ílhavo tinha apelado diretamente à ministra da Saúde, Marta Temido, para que fosse possível efetuar "rápida e urgentemente" todos os testes necessários, "procurando-se evitar que a doença alastre e procurando salvar vidas", independentemente da direção do lar já ter tomado as precauções de isolamento dos utentes com sintomas.

A primeira vítima mortal do lar foi uma mulher de 85 anos que morreu na terça-feira, depois de ter sido transportada para o Hospital de Aveiro onde lhe foi diagnosticada a covid-19.

Na segunda-feira, um grupo de funcionários entrou no lar para realizar um isolamento de 14 dias, com vista a minimizar a entrada do vírus na Instituição.

Internamente, e depois de confirmado o primeiro caso, procedeu-se à implementação de várias medidas definidas no plano de contingência, incluindo a criação de circuitos externos que permitem que a cozinha e a lavandaria continuem a trabalhar, sem contacto com os colaboradores e utentes que se encontram dentro das instalações e o alargamento da área de isolamento para 15 utentes.

