Utentes escolhem dia e local da vacina na segunda fase da vacinação contra a Covid-19

Dentro de poucos dias já se pode agendar junto do Serviço Nacional de Saúde a vacinação contra a Covid-19. A medida possibilita a escolha do local e as datas para a toma das doses. Com o início da segunda fase é assim criada uma segunda modalidade. A vacinação passa também a ser feita por idades. "Tenho muita confiança que vamos vencer a batalha. Com muito empenho, organização e sem facilitismos, nem falsas sensações de vitória. Tenho a certeza de que face ao desafio e às implicações para o País, todos os recursos que forem possíveis pôr nesta batalha [vacinação] serão postos e não tenho nenhuma preocupação relativamente a isso", disse ontem, ao CM, o vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da ‘task force’ da vacinação.É previsto que necessite de mais 5200 profissionais (2500 enfermeiros, 400 médicos e 2300 auxiliares) para a vacinação.Gouveia e Melo esteve ontem com Luís Pisco, presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, para assinalar o final da missão do Núcleo de Apoio à Decisão das Forças Armadas, que ajudou a gerir as camas hospitalares."As piores expectativas foram ultrapassadas mas conseguiu-se que não houvesse rutura", disse Luís Pisco, destacando o trabalho dos militares que permitiu antecipar maiores problemas. E houve dias dramáticos: a 2 de fevereiro, em Lisboa e Vale do Tejo, eram 2997 os internados com Covid-19 no SNS."É uma guerra biológica. Atingiu a economia de uma forma que nunca foi atingida e perdemos no último ano mais pessoas do que nos 13 das três frentes da guerra em África. Se isto não é uma guerra, o que é que é uma guerra? Estamos em combate, com um vírus traiçoeiro", alerta Gouveia e Melo.