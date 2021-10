A situação já dura há muito tempo, mas agravou-se durante a pandemia. Muitos utentes são obrigados a passar noites ao relento à porta dos centros de saúde, para conseguirem uma consulta médica. É o que acontece, por exemplo, no Carregado, Alenquer, à entrada de Lisboa, como constatou o CM.Cármen Júlia, de 29 anos, tem graves problemas de coluna e tem de dormir várias vezes, sentada e ao frio, à porta do centro de saúde do Carregado, para conseguir uma consulta que permita prolongar a baixa médica.