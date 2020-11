Vacina contra a Covid-19 com luz verde até ao final do ano

A Universidade de Oxford espera apresentar ainda este ano os resultados da última etapa de provas da sua vacina contra a Covid-19, o que permitirá à Grã-Bretanha poder começar a distribuir uma vacina no final de dezembro ou início do próximo ano, avançou esta quarta-feira a agência Reuters."Estou otimista de que podemos chegar a esse ponto antes do final do ano", afirmou o investigador-chefe do ensaio de vacinas de Oxford, Andrew Pollard, durante a apresentação dos resultados às autoridades britânicas. "Há uma pequena possibilidade de que isso seja possível, embora não tenha uma certeza absoluta", disse após ser questionado sobre se acreditava que a vacina começasse a ser distribuída antes do Natal.É esperado que a vacina em estudo da Oxford/AstraZeneca seja uma das primeiras das grandes farmacêuticas a ser submetida à aprovação reguladora, a par da candidata da Pfizer e BioNTech.Um estudo publicado na revista ‘Allergy’ aponta que o novo coronavírus muda o sangue dos infetados. É o caso dos granulócitos - células de defesa - que em pessoas com a Covid-19 são menos do que o normal.A Dinamarca vai abater todos os visons, entre 15 e 17 milhões, após ter sido verificada uma mutação da Covid-19 nos animais, usados na indústria de peles, que infetou 12 pessoas.A Covid-19 deve ser levada em conta como antecedente para as avaliações neurológicas das pessoas que testaram positivo, avança a Fundação ACE - Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center.Os hospitais alemães pediram ontem ajuda financeira ao governo, após o registo de 17 214 casos e mais 151 mortes em relação a terça-feira.A Organização Mundial da Saúde diz ter havido uma "maior aceleração" na disseminação da doença na Europa, responsável por cerca de metade dos novos casos registados no Mundo na última semana. Os países europeus tiveram ainda um aumento de 46% nas mortes, em comparação com a semana anterior.O número de desempregados inscritos nos serviços de emprego em Espanha teve mais 49 559 pessoas em outubro quando comparado com setembro, atingindo 3 826 043, anunciou o governo. O número de inscritos na Segurança Social subiu 113 974 em comparação com setembro: são agora 18 990 364.A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e dois terços do seu governo foram ontem obrigados a ficar em confinamento devido ao teste positivo à Covid do ministro da Justiça e de vários deputados. No total, 13 dos 20 membros do governo daquele país escandinavo estão confinados e em teletrabalho.