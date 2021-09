Vacinação contra a gripe em Portugal vai ser gratuita e em duas fases

A DGS informou esta quinta-feira que o processo de vacinação contra a gripe vai começar no dia 27 de setembro , tendo duas fases distintas.

Em comunicado, é explicado que a primeira fase da vacinação gratuita, começa 27 de setembro e destina-se a pessoas de terminados contextos, nomeadamente "residentes, utentes e profissionais de estabelecimentos de respostas sociais [como lares e IPSS], doentes e profissionais da rede de cuidados continuados integrados e profissionais do Serviço Nacional de Saúde". Nesta primeira fase estão ainda abrangidas as mulheres grávidas.

Na segunda fase, estão integrados "os outros grupos-alvo abrangidos pela vacinação gratuita",como por exemplo as pessoas com 65 anos ou mais e quem é portador de doenças ou condições que constam na Norma da vacinação contra a gripe 2021/22.



"A vacina contra a gripe é fortemente recomendada para grupos prioritários da população e é uma medida de prevenção primária com impacte na ocorrência e gravidade da doença", sublinha a DGS, apelando à adesão "das pessoas que têm critério para a vacinação contra a gripe".