As câmaras municipais gastaram até agora dezenas de milhões de euros com o processo de vacinação. Desde o aluguer de tendas e aparelhos de climatização, aquisição de computadores, serviços de limpeza e segurança, contratação de enfermeiros ou apenas compra de garrafas de água para os utentes, foram celebrados desde o início do ano centenas de contratos para cumprir o processo de vacinação da Covid-19.