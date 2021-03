O processo de imunização da população portuguesa só vai acelerar se forem contratados mais profissionais de saúde. O alerta foi feito este domingo pelo coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo: “Vai ser necessário certamente contratar profissionais de saúde. Quantos? É o que nós estamos a apurar neste momento”, afirmou em Faro, onde acompanhou o processo de vacinação de docentes e não docentes das escolas do pré-escolar, 1º ciclo e da escola a tempo inteiro.





Gouveia e Melo considerou que “as organizações não nascem do nada, é preciso tempo, é preciso testá-las, é preciso afiná-las”, e garantiu que é isso que se “está a fazer” para o País poder aumentar a capacidade de vacinação da população para níveis mais elevados do que os atuais. O responsável deu o exemplo do processo de vacinação dos profissionais da educação. “Para além de ser benéfico para o ensino, como é evidente, também é um processo desse ensaio e desse teste, e essas conclusões serão todas agregadas em resultados que permitem depois afinar com mais certeza quantas pessoas é que são necessárias contratar”, sustentou.