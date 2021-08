Vacinação em "Casa Aberta" no sábado alargada a maiores de 16 anos. Saiba como funciona

A ’task-force’ de coordenação do plano de vacinação avançou que há 165 mil jovens, com idades entre os 16 e 17 anos, com agendamento confirmado para o próximo fim de semana.

A esmagadora maioria optou, assim, pela toma da vacina, já que os dados aponta para 210 mil jovens nesta faixa etária.

Neste sábado está também aberta a "Casa Aberta" a partir dos 16 anos, para a vacinação de primeiras doses para utentes que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses.

Possibilidade que o coordenador da ‘task-force’, vice-almirante Gouveia e Melo tinha já admitido na última quinta-feira.

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade "Casa Aberta" é necessário que o utente aceda ao portal criado para o efeito (https://covid19.min-saude.pt/senha-digital-casa-aberta/) e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência.

O número de senhas disponíveis está condicionadas a disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação.

Na solicitação da senha digital, o utente deve ter em atenção os três seguintes pontos: