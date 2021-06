Vacinas da Pfizer e Moderna protegem da Covid-19 até três anos

As vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas com a nova tecnologia de mRNA mensageiro, produzidas pelas farmacêuticas Moderna e Pfizer/BioNTech, previnem casos graves da doença e a imunidade, gerada pelos fármacos, pode durar até três anos, segundo um estudo de um Grupo de Trabalho Científico do Governo Suíço.A investigação concluiu que estas vacinas criam uma resposta de anticorpos duas a quatro vezes maior do que a verificada em recuperados da doença, o que significa uma proteção mais duradoura. Um outro estudo, levado a cabo pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, defende que tomar uma vacina da AstraZeneca e outra da Pfizer, com um mês de intervalo, provoca uma resposta imunitária robusta. A ordem da toma das doses é determinante: administrar primeiro a AstraZeneca e depois a Pfizer melhora significativamente a resposta imunitária.