Vacinas Covid da Pfizer e Moderna garantem anos de imunidade ao vírus, aponta estudo

As vacinas produzidas pelas farmacêuticas Pfizer e Moderna garantem uma reação resistente no sistema imunitário que pode durar anos, garantiram os cientistas esta segunda-feira, avançou o The New York Times.As descobertas juntam-se às pistas de que as pessoas imunizadas com os fármacos - que alteram o RNA mensageiro - não precisam necessariamente de tomar um reforço após a vacinação completa, desde que o vírus e as suas variantes não alterem as formas que se conhecem."É um bom sinal", disse o imunologista da Universidade de Washington, nos EUA, Ali Ellebedy, que coordenou o estudo publicado na revista Nature.A investigação não analisou a vacina da Janssen, mas Ellebedy considera que a imunidade desta seja menos duradoura do que as das outras vacinas.O coordenador do estudo e a restante equipa contaram com 41 colaboradores, incluindo oito com histórico de infeção pelo novo coronavírus, imunizadas com duas doses da vacina Pfizer. Os cientistas recolheram amostras dos nódulos linfáticos três, quatro, cinco, sete e 15 semanas depois da primeira dose.O grupo descobriu que passado esse período completo, o centro germinal continuava altamente ativo em 14 dos participantes e o número de células de memória que reconheciam o coronavírus não tinha sido alterado.