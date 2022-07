Vai de férias? Veja os conselhos da PSP na hora de alugar uma casa para o verão

— Comunique, reserve e pague somente na Airbnb. Os burlões poderão pedir-lhe um depósito ou uma transferência bancária;



— Tenha atenção ao fazer uma reserva. Se encontrou um anúncio com poucas fotos ou se a descrição estiver mal escrita, este pode não ser genuíno;— Comunique, reserve e pague somente na Airbnb. Os burlões poderão pedir-lhe um depósito ou uma transferência bancária;— Mantenha a sua conta em segurança. Tome precauções, tais como, ter uma palavra-passe segura.Segundo a Airbnb, esta dispõe de uma série de recursos para ajudar os hóspedes a evitar burlas online e fornece ainda informações sobre a importância de comunicar e pagar apenas através da plataforma.

A Polícia de Segurança Pública a e Airbnb estão em conjunto a colaborar contra a criminalidade online. Desta forma criaram indicações que sensibilizam para a questão das burlas e aconselham os hóspedes sobre o que devem ter em atenção no momento de reservar um casa para as férias.Segundo um estudo realizado para a Airbnb, as tentativas de burla nas férias estão relacionadas com fraudes, roubo de dados de cartões de crédito e phishing.O regresso do apetite pelas viagens pode ser visto como uma oportunidade para os burlões, especialmente nos destinos mais procurados pelos portugueses.Assim sendo, o serviço online e a PSP elaboraram as seguintes recomendações para ajudar os consumidores a ficarem em segurança:— Não clique em links recebidos por email ou SMS que não lhe transmitam segurança;— Evite as ofertas pouco realistas e não se sinta pressionado a pagar por algo que não lhe pareça correto;