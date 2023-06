Vai festejar os Santos Populares? Saiba que acessos estarão condicionados na capital

Os Santos Populares celebram-se em Lisboa na noite de 12 para 13 de junho e com as celebrações surgem alguns condicionamentos ao trânsito. Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) dá conta dos acessos que estarão cortados para permitir "a circulação das pessoas nos mais diversos locais de festividades e diversão em segurança".A partir dasde segunda-feira, no Marquês de Pombal, onde decorrem as marchas, estarão encerradas a Avenida António Augusto Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo e a rua Braamcamp.No entanto, a circulação fica assegurada para os transportes públicos, na "lateral norte interna e externa entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Joaquim António de Aguiar".Depois daso acesso ao Rossio é encerrado.De acordo com o comunicado da PSP, serão ainda implementados os seguintes condicionamentos à circulação automóvel a partir dasde dia 12 ede dia 13:

- Rua de Santa Apolónia, Rua do Mirante, Largo Doutor Bernardino António Gomes (Pai), Campo de Santa Clara, Rua do Paraíso, Rua dos Remédios, Rua do Jardim do Tabaco, Largo do Chafariz de Dentro, Rua Terreiro do Trigo, Largo Terreiro do Trigo, Rua Cais de Santarém, Rua dos Arameiros, Rua dos Douradores, Praça da Figueira, Calçada de Santo André, Rua dos Lagares, Calçada do Carmo, Avenida Ribeira das Naus, Rua do Arsenal e Rua do Alecrim – Interdição da circulação automóvel;

- Largo da Madalena – Interdição da circulação automóvel em direção à Sé;

- Largo Adelino Amaro da Costa – Interdição da circulação automóvel em direção à Sé e à Mouraria;



- Praça do Martin Moniz – Interdição da circulação automóvel em direção à Praça da Figueira e em direção à Rua dos Cavaleiros;

- Rua da Cintura do Porto de Lisboa, entre o Cais do Sodré e o Cais do Gás – Interdição da circulação automóvel;

- Rua Dom Pedro V – Interdição da circulação automóvel em direção ao Jardim de São Pedro de Alcântara;



- Largo de São Mamede – Interdição da circulação automóvel em direção à Praça do Príncipe Real;

- Praça Luís de Camões – Interdição da circulação automóvel em direção ao Bairro Alto;

- Calçada do Combro – Interdição da circulação automóvel em direção ao Bairro Alto;



- Avenida 24 de Julho – Interdição da circulação automóvel em direção ao Cais do Sodré, a partir do entroncamento com a Avenida Infante Santo.



- Rua da Penha de França;



- Rua da Graça;



- Rua Voz do Operário



- Calçada da Graça;



- Travessa das Mónicas;



- Travessa de São Vicente;



- Rua da Verónica