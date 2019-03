Valor do salário mínimo "é uma indignidade" diz fundador da Critical Software

Gonçalo Quadros aponta que empresas têm de ir muito além do lucro e afirmarem-se como empresas cidadãs.

Por Lusa | 18:22

O valor do salário mínimo em Portugal "é uma indignidade", criticou esta sexta-feira, em Coimbra, o cofundador da Critical Software, Gonçalo Quadros, que também considera indigna a diferença salarial "brutal" dentro das empresas.

"Não precisamos de empresas que baseiam o seu modelo de negócios no salário mínimo. O valor do salário mínimo em Portugal é uma indignidade. É impossível viver com dignidade, educar filhos, se se receber o salário mínimo. As empresas têm a obrigação de lutar contra essa indignidade", defendeu o cofundador e diretor executivo da tecnológica Critical Software, durante a sua intervenção após receber o Prémio Universidade de Coimbra 2019.

Num discurso que tinha como tema "As empresas e o futuro", Gonçalo Quadros considerou que a sociedade não precisa "de empresas no sentido mais ortodoxo do termo e sublinhou que "as empresas de futuro e com futuro" têm de ir muito além do lucro e afirmarem-se como empresas cidadãs.