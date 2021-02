"Vamos apertar mais as regras": Vice-almirante Gouveia e Melo reage a nomeação para coordenar task force da vacinação

O vice-Almirante Gouveia e Melo, nomeado esta quarta-feira, como coordenador da Task Force do Plano de Vacinação Covid, disse esta quarta-feira que está preparado para substituir Francisco Ramos no cargo e garante que pretende apertar as medidas relativas à vacinação em Portugal.Gouveia e Melo referiu que a nomeação "é mais um sinal do apoio das Forças Armadas a este processo". "Estou confiante de que vamos conseguir ajudar a população portuguesa a vacinar-se", acrescenta.Segundo o novo coordenador a nomeação oficial será na quinta-feira.O vice-almirante garante que cabe ao Ministério da Saúde colocar o plano de vacinação em prática. No entanto, diz que vai "tentar, com a nossa cultura militar, mas com o ministério da Saúde, responder da melhor forma aos anseios de todos os portugueses".Sobre a demissão de Francisco Ramos, o vice-almirante rematou: "teve uma atitude honrada, mas é uma decisão dele".