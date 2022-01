Variante Ómicron dominante em Portugal é responsável por 92,5% dos casos de Covid-19

Segundo o relatório das lnha vermelhas, enviado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e DGS, os casos de covid-19 estão a aumentar significatuvamente a nível nacional sendo a região do Alentejo a zona com maior incidencia do R(t) de 1,42. A variante Omicron já é dominante em Portugal e já é responsável por 92,5% dos casos de Covid-19.O valor crítico das hospitalizações em cuidados intensivos já passa os 62%, mais 3% que a semana passada. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados, com tendência crescente nas hospitalizações. O rápido aumento de casos, mesmo tendo em consideração a menor gravidade da variante Omicron, é provável um aumento de pressão sobre o todo o sistema de saúde e na mortalidade, recomendando-se o respeito pelas normas impostas e a adesão à dose de reforço da vacina contra a covid-19.Pessoas sem a vacinação completa têm um risco de internamento seis vezes maior que os vacinados e o risco de morte é até cinco vezes superior.Em atualização