Vegetarianos têm maior probabilidade de ter um AVC

De acordo com um novo estudo publicado no British Medical Journal, os vegetarianos têm maior probabilidade de sofrer um AVC e um menor risco de terem doenças cardiovasculares relativamente às pessoas que comem carne.

O estudo inclui cerca de 50000 pessoas que consomem carne, vegetarianos e vegans, e ainda pessoas que incluem na sua alimentação o peixe.

As últimas descobertas mostram que comparativamente com as pessoas que comem carne, os vegetarianos e as pessoas que consomem peixe têm respetivamente 13% a 22% menor probabilidade de sofrerem de problemas cardiovasculares.

No entanto, o estudo revela ainda que os vegetarianos têm mais 20% de probabilidade de terem um AVC, em relação às pessoas que comem carne.

Estes resultados podem ser justificados por diversos fatores relacionados com a alimentação dos grupos que foram objeto de estudo.

Os vegetarianos consomem maiores quantidades de fruta, vegetais, legumes e nozes e ingerem menores quantidades de sódio.

Observa-se ainda que as pessoas que comem carne ingerem muita proteína, particularmente proteína animal de primeira classe, o que aumenta a produção de energia.

A vitamina B12 é considerada pelos nutricionistas um elemento em risco na dieta dos vegetarianos, a menos que sejam ingeridos suplementos alimentares.

Esta vitamina não existe no reino dos vegetais, uma vez que provém apenas de alimentos de origem animal. Todavia, não está provado que esta tenha um papel significativo na origem de AVCs.