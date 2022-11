Via Verde acusada de burlar consumidores através de esquema com identificadores

A Via Verde está a ser acusada de enganar vários consumidores por praticar um alegado esquema que envolve identificadores, avançou o Diário de Notícias esta terça-feira. Os clientes denunciam a empresa de "burla", "pressão", "esquema", e "manobra de fidelização".Os consumidores fizeram chegar dezenas de reclamações ao portal de queixa em novembro, um aumento de 50% face ao mês anterior, e alegam que a empresa envia uma comunicação aos clientes que informa acerca do registo de falhas no identificador do aderente, pedindo que o consumidor o substitua. Ainda que os aparelhos estejam a funcionar corretamente, as solicitações de substituição surgem via e-mail.De acordo com o que os lesados fizeram saber junto do DN, a empresa "está a agir de má fé" e a enganar os clientes. É "uma estratégia para o cliente aderir a uma nova modalidade de pagamento mensal ou anual sobre o equipamento", dizem.