Longas filas marcam reabertura dos centros comerciais. Veja as imagens

Longas filas marcam reabertura dos centros comerciais





Os centros comerciais e todas as lojas reabriram esta segunda-feira, cumprindo a lotação fixada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

Os portugueses marcaram a reabertura aos centros comerciais com um regresso em massa aos mesmos.Esta segunda-feira é marcada pelo início da terceira fase do plano de desconfinamento.Dezenas de pessoas juntaram-se em longas filas à porta da loja Primark no Ubbo, na Amadora, no dia em que o centro comercial reabre após três meses de confinamento.Ao que oapurou, o tempo de espera mínimo para entrar na loja é de pelo menos 1h30.