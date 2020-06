População amarra na rua jovem suspeito de Covid-19 que circulava em bairro de Lisboa

Um jovem suspeito de estar infetado com Covid-19 foi esta quarta-feira amarrado a um varandim no Bairro Padre Cruz, em Carnide, Lisboa. De acordo com uma testemunha, o jovem já terá testado várias vezes positivo para a doença, porém sai à rua diariamente.O homem foi amarrado a um varandim e a PSP chamada ao local. Ao, a polícia confirmou a ação popular sem revelar quaisquer outros detalhes.A testemunha ouvida peloafirma que já foram feitas várias queixas à PSP por alegada circulação do homem no bairro anteriormente. Apesar das queixas, o jovem terá saído frequentemente de casa e por isso a população decidiu agora prender o jovem.