Vídeo mais popular do Youtube em 2020 é... a técnica de lavagem de mãos da DGS

A pandemia provocada pela Covid-19 continua a dominar os nossos dias. Agora é no Youtube que se nota o quanto este vírus mudou as nossas vidas.Todos os anos o Youtube analisa os mais populares baseando-se em critérios como a quatidade de gostos, comentários, interações e visualizações. Este ano, o vídeo mais popular foi a técnica de lavagem das mãos da DGS o que mostra como tudo mudou quando se compara com o mais popular de 2019:Em segundo lugar está o vídeo de Felipe Neto, um dos mais famosos criadores brasileiros, que ganhou a atenção dos portugueses com as suas aventuras a jogar Minecraft.No terceiro lugar, surge o popular criador Windoh no programa da SIC - A Máscara - apresentado pelo César Mourão.