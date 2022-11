A diferença do valor da fatura da água entre concelhos chega a 400 euros anuais. Vila do Conde tem a água mais cara do País e Vila Nova de Foz Côa a mais barata. Num consumo anual de 120 metros cúbicos, o valor da fatura em Vila do Conde é de 480,21 euros. Baião (453,32 euros), Celorico de Basto (451,10 euros) e Gondomar (443,62 euros) seguem-se na lista dos municípios onde a água é mais cara.









O custo mais baixo é em Vila Nova de Foz Côa (88,20 euros). Seguem-se Monchique (99 euros), Terras do Bouro (103,22 euros) e Castro Daire (108 euros. Já Póvoa de Lanhoso lidera no custo anual do saneamento com 186,89 euros, divulgou a Deco, associação de defesa do consumidor.