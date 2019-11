Vinte e sete restaurantes recebem distinção do Guia Michelin

Restaurantes com estrela Michelin em Portugal

O restaurante Casa de Chá da Boa Nova do chef Rui Paula, situado em Leça da Palmeira, ganhou quarta-feira a segunda estrela do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020. A gala, que decorreu em Sevilha, atribuiu a primeira estrela a quatro estabelecimentos portugueses mas retirou-a a três.Emocionado, o chef português subiu ao palco do Teatro Lope de Vega, durante a gala de apresentação do Guia Michelin, e aproveitou para agradecer à sua equipa: "Sou muito feliz por viver num país como Portugal e por ter um restaurante à beira-mar", afirmou Rui Paula, elogiando o peixe e marisco da costa portuguesa.Os juízes consideraram que Rui Paula "joga com a memória, as técnicas mais atuais e a cozinha de proximidade para dar aos seus pratos o autêntico sabor do Atlântico".Já os restaurantes Epur (Lisboa, chef Vincent Farges), Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho), Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha) e Vistas (Vila Nova de Cacela, chef Rui Silvestre) são as novidades deste ano, tendo conquistado uma estrela."Aconteceu aquilo por que lutamos há muito tempo. Ganhámos e agora temos a responsabilidade de manter e aumentar o nível da nossa cozinha e do nosso restaurante. É o resultado do trabalho de uma equipa e de um tipo de gastronomia que potencia o que de melhor a região de Viseu tem para oferecer", disse esta quinta-feira aoDiogo Rocha, chef do restaurante Mesa de Lemos, de Viseu.Por outro lado, três restaurantes portugueses perdem em 2020 a estrela que detinham: L'And Vineyards, Willie's e Henrique Leis.O 'guia vermelho', equiparado aos Óscares da gastronomia, continua a não atribuir nenhuma classificação máxima a Portugal, ou seja, as tão ambicionadas três estrelas. Mas, no total, Portugal sobe para sete o número de restaurantes com duas estrelas e mantém 20 estabelecimentos com uma estrela.Na edição do próximo ano, há seis novos restaurantes portugueses com a categoria 'Bib Gourmand' (boa relação qualidade/preço): Casa Chef Victor Felisberto (Abrantes), Solar do Bacalhau (Coimbra), La Babachris (Guimarães), Saraiva's (Lisboa), In Diferente (Porto) e Ó Balcão (Santarém).