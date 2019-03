Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viseu acolhe mais uma gala viva a vida

No dia 16 há festa em Viseu com música e muitas surpresas.

Grandes artistas, prendas, muitas surpresas, animação e alegria. São estes os principais condimentos para a 7ª edição da gala Viva a Vida, que se realiza no dia 16, em Viseu, cidade berço da iniciativa.



A festa da vida, com transmissão em direto na CMTV, decorre uma vez mais no Pavilhão Multiusos, que está devidamente equipado (há berçário, fraldário) para receber os bebés convidados. Nesse dia especial, os pequenos príncipes e princesas são reis e rainhas da festa que lhes é dedicada. São os bebés da esperança, que nasceram em 60 concelhos com baixa natalidade, e têm sido notícia no CM e na CMTV.



O cartaz musical da gala Viva a Viva é composto por artistas de renome, com grandes estrelas em palco, que vão cantar para as famílias na plateia. O CM e a CMTV voltam a acarinhar as famílias Viva a Vida, ou seja, dos 60 concelhos abrangidos pela iniciativa, com a oferta de um cabaz recheado de produtos, no valor de 200 euros. Mas nem só de música e prendas se faz a festa. Vai haver muitas supresas.