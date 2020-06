Voltou o Feast: o gelado de chocolate que deixa os fãs da Olá loucos

O gelado Feast voltou e está a deixar os fãs da Olá loucos. Há quatro anos o gelado deixou de aparecer no cartaz e agora, um dos maiores ícones da Olá, está à venda em packs de quatro unidades."Para as crianças, para os pais e para os avós: chocolate. Para os almoços de domingo: chocolate. E para as festas virtuais: mais chocolate", escreveu a marca em comunicado.O gelado está de volta com a mesma receita de sempre: "gelado aromatizado de chocolate com um interior sólido aromatizado de chocolate (13%), cobertura aromatizada de chocolate (19%) e pedaços de biscoito (1,5%)".