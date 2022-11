Web Summit atinge máximo da capacidade com mais de 71 mil pessoas

A Web Summit anunciou esta quarta-feira que atingiu o seu máximo de capacidade com 71.033 participantes de 160 países, com o maior número de sempre de 'startups' e de investidores.

Aquele que é considerado, de acordo com o Financial Times, o maior evento tecnológico do mundo, recorda que na edição deste ano, a sétima, registou "71.033 participantes de 160 países" e que esgotou os bilhetes mais cedo do que nunca, três semanas antes da cimeira que arrancou na terça-feira, em Lisboa.

"Os organizadores do evento aumentaram o espaço ao máximo absoluto", alargando a "204.386 metros quadrados (1.046 campos de ténis) para acomodar o crescimento", adianta a Web Summit, liderada por Paddy Cosgrave.