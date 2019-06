Zoomarine procura nome para tartaruga em reabilitação

Os biólogos e veterinários do Porto d’Abrigo do Zoomarine estão à procura de um nome para a tartaruga-de-couro que está em reabilitação no parque algarvio, depois de ter ficado presa em cabos de uma armação de pesca na zona de Lagos.Este gigante dos mares, que pesa cerca de 300 quilos e que os cientistas chamam ‘dermochelys coriacea’, é um macho e foi detetado ao largo da Meia Praia, em Lagos, preso em cabos de uma armação de pesca.Depois de uma complexa operação de resgate, a tartaruga foi transportada para o Zoomarine, onde está internada no Porto d’Abrigo, uma espécie de hospital para animais marinhos feridos ou doentes. "Infelizmente, ainda não comeu nada", lamentou aoÉlio Vicente, biólogo marinho e responsável pelo Porto d’Abrigo, que assume que "o risco de infeção devido aos ferimentos pode aumentar nos próximos dias".Tal como onoticiou, esta espécie de tartaruga marinha gosta de comer medusas ou águas-vivas, popularmente conhecidas por alforrecas. E é por isso que Élio Vicente apela a quem aviste medusas no mar para que avise o parque, principalmente os pescadores.Como este animal marinho é já considerado um sobrevivente, o parque algarvio procura "propostas de nomes heroicos que comecem com a letra Q", referiu aoÉlio Vicente.