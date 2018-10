Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

70 mil participantes na Web Summit devem gastar mais de 61 milhões de euros, diz AHRESP

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) prevê que os participantes na Web Summit gastem mais de 61 milhões de euros nos quatro dias da conferência internacional de tecnologia e inovação, que decorre em Lisboa.



Depois de ouvidos os seus associados, a AHRESP estimou que os esperados 70 mil visitantes da terceira edição do evento em Lisboa gastem cerca de 61,6 milhões de euros, num gasto médio diário de 220 euros, dos quais 120 euros em alojamento e 50 euros em "restauração e animação".



Em 2018, o número de hóspedes deve aumentar 12,4%, com o registo de maior crescimento entre os hóspedes estrangeiros (+18%), segundo a AHRESP.



As dormidas deverão subir, na comparação homóloga, 13,5%, com o mercado externo a contribuir com um aumento de 17,3%, lê-se na informação divulgada pela associação.



A ocupação-cama poderá apresentar um crescimento de mais cinco pontos percentuais para 55,8%, enquanto o RevPar (rendimento médio por quarto disponível) deverá ser de 78 euros, numa subida de quase 26%.



"Além do impacto direto na economia local, a Web Summit tem um benefício único na promoção de Portugal no estrangeiro e, uma vez mais, evidencia a capacidade do nosso país para organizar e acolher iniciativas à escala global. Acreditamos que este passa-palavra beneficia não só Lisboa com o país", lê-se no comunicado da associação.



A poucos dias da cimeira de tecnologia Web Summit, a organização informou esperar que esta seja "a maior e a melhor" edição de sempre, com novidades e mais de 70 mil participantes.



Quanto aos oradores deste ano, destacam-se personalidades como o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, a atriz Maisie Williams, o presidente executivo do eBay, Devin Wenig, o presidente executivo da Nestlé, Mark Schneider, o 'designer' de moda Alexander Wang e o presidente da Microsoft Corporation, Brad Smith, entre outros.



Do grupo de oradores portugueses fazem parte o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o comissário europeu Carlos Moedas, o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



No fim de semana anterior à Web Summit decorre a iniciativa Surf Summit, na Ericeira, na qual empreendedores, investidores e oradores se juntam para dois dias de atividades ao ar livre.



Nos dias em que decorre a cimeira e após o horário das conferências, voltam as ações de convívio noturnas Night Summit, no LX Factory, e as festas de final de dia Sunset Summit, no Pavilhão Portugal.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer na capital portuguesa até 2028.



No início de outubro foi divulgado o acordo para a Web Summit continuar em Portugal por mais 10 anos, mediante contrapartidas anuais de 11 milhões de euros e a expansão da Feira Internacional de Lisboa (FIL).



No ano passado, registaram-se cerca de 60 mil participantes de 170 países, dos quais 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.



A edição deste ano realiza-se entre os dias 05 e 08 de novembro, no Altice Arena e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.